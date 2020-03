Traktormekaniker på lang afstand: Peter har computeren fuld af elever

HIMMERLAND:Når Peter Thøgersen skal vise, hvordan man skiller en traktor ad, så foregår det på spisebordet hjemme i Gug.

Her kigger op mod 20 elever nysgerrigt på læreren. Eller rettere: Det gør de lige så snart han har kaldt dem op på computeren, to gange om dagen.

Peter Thøgersen underviser nemlig kommende mekanikere for landbrugs- og entreprenørmaskiner på Erhvervsskolerne i Aars.

Den samler elever fra hele landet, der er sendt hjem til for eksempel Sjælland, Bornholm, Sønderjylland og Grønland. Og når ingen af dem kan komme i skole på grund af virusfaren, så må skolen komme til dem.

I over 1000 danske hjem kobler elever i øjeblikket op til den store skole, der til gengæld lægger helt øde hen på Østre Boulevard. Ikke så meget som en virus ser ud til at røre på sig bag vinduerne.

Savner hverdagen

- Jeg savner virkelig vores værksted på skolen. Og det at være sammen med andre. Det ved jeg at eleverne også gør. Men undervisningen fungerer faktisk meget godt på denne måde, fortæller Peter Thøgersen.

På sin vis starter han morgen starter dog som den plejer. Med en skål i kaffe med en kollega. Kun over video, men det smager da lidt af god gammeldags hverdag.

Selvfølgelig har han ikke et par traktorer eller andre entreprenørmaskiner parkeret i hjemmet, som han efter behov piller dele ud ad. Den del af undervisningen er i øjeblikket kun noget, der foregår på papir og computerskærm. Men man kan komme langt.

Selv om der er 70 kilometer mellem dem, viser Jonas Hesselberg Mikkelsen uden problemer et forslag til en hydraulik-opgave for Peter Thøgersen.

- Det kan ikke blive det samme som i virkeligheden. Jeg er nød til at give dem mere af det teoretiske lige nu, end jeg ellers ville. Så må de få mere af det praktiske, når vi forhåbentlig snart kan komme tilbage til skolen.

- De fleste elever har heldigvis en traktor i nærheden, som de kan gå ud at skrue på, når de trænger til noget praktisk, hører den isolerede faglærer.

Det har Jonas Hesselberg Mikkelsen for eksempel. Den 18-årige elev fra Gjerlev syd for Mariager foretrækker dog stadig skolen:

- Jeg savner at kunne gå direkte ud i værkstedet efter sådan en omgang teori. Men ellers synes jeg det her fungerer godt. Jeg skulle bare lige vænne mig til det, gør han op.

Hårdt og sjovt

Det er almindeligt, at mange af eleverne ikke ligefrem har nydt at gå i folkeskole. Skolebænken på erhvervsskolerne er heller ikke deres yndlingssted at sidde. Men fjernundervisningen får nye sider frem i flere.

Peter Thøgersen, Erhvervsskolerne i Aars, underviser elever i landbrugsmaskiner via pc. Foto: Martin Damgård

Mødeformen skifter mellem videomøder og chat-møder, alt efter hvad undervisningen skal handle om. Klassen holder et klokken 8.15, hvor dagens kurs stikkes ud. Klokken 14.30 samles der op og afsluttes. Der imellem tikker der mellemrum spørgsmål ind hos Peter Thøgersen om stort og småt.

- Det er anderledes. Hårdt, men også sjovt. Man ser andre sider af hinanden, når det foregår på denne måde, oplever læreren.

De tavse skriver

På chatmøderne er der lidt mere tid til at formulere spørgsmål i forhold til en time på klasseværelset. Og her kommer der flere indlæg fra elever, der til dagligt er lidt anonyme.

- Der er helt sikkert nogle elever, der træder mere frem på denne måde. Og det giver helt sikkert også bedre mulighed for at fokusere mere på den enkelte elev.

Godav og god eftermiddag! Fra venstre tjekker Jonas Hesselberg Mikkelsen fra Kronjylland, Wilhelm Jørgensen fra Lolland, Kasper Lykke Jespersen fra Vejen ved Kolding og Frederik Arvesen fra Sjælland ind i den digitale skolestue i Aars.

-Når vi er i klassen sidder der måske en elev og virkelig kæmper med en opgave. Men når jeg går derhen er der fire andre elever, der stikker fingeren op. På den her måde er det lidt som at stå bag stolen ved ham, forklarer Peter Thøgersen.

Idé til fremtiden

Det er også erfaringen fra andre af Erhvervsskolernes undervisere.

- Der er en lille gruppe, som vi ser og hører meget mere til, end vi plejer. Allerede på det de har vist nu kan jeg sige, at det kommer til at påvirke deres mundtlige karakter opad, fortæller Else Ravn Rasmussen, uddannelseschef for hhx (handelsgymnasiet) og htx (teknisk gymnasium) på Erhvervsskolerne Aars.

- Vi får foræret en del viden om denne måde at undervise på nu, fordi vi er nød til at bruge den. Vi skal givet til at se på, hvordan vi kan bruge det i fremtiden, når det her er ovre, siger hun med henvisning til corona-krisen.

Det kan uddannelseschef Anne Marie Johansen kun bakke op om:

- Lærerne har sammen og hver for sig løftet en kæmpe opgave i at omlægge forløb og fag til virtuel undervisning. Eleverne har for langt de flestes vedkommende kastet sig over det med krum hals, fortæller hun.

Peter Thøgersen er enig:

- E-verdenen bliver jo nok ikke mindre efter det her.