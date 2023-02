Travl fotovogn klippede i 21 kørekort

AALESTRUP:Fredag eftermiddag gik det lige hurtigt nok for bilisterne, der havde travlt med at komme hjem og holde weekend.

I hvert fald var det ikke så få gange, der blev blitzet på hovedvej A13 ved Aalestrup, hvor Nordjyllands Politi havde en fotovogn holdende fra klokken 13 til 17.

Det oplyser Mikkel Mitchell, politikommissær ved Nordjyllands Politi.

- På de fire timer blev det til klip i kørekortet for 21 bilister, fortæller han til Nordjyske.

For at udløse et klip i kørekortet skal man overskride hastighedsgrænsen med 30 procent - på strækningen på A13, hvor man må køre 80 kilometer i timen, betyder det en fart på minimum 104 kilometer i timen.

Søndag var vognen ude på Aggersundvej ved Aars - her indkasserede tre bilister et klip i kørekortet.