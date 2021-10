Da lastbilen kørte i havnen, væltede kunderne ind hos Per

HVALPSUND:Den enes død er ofte den andens brød.

Den sandhed blev der endnu engang sat en fed streg under tirsdag, hvor en tonstung lastbil fra Fredsø Vognmandsforretning på Mors forlod færgen mellem Sundsøre og Hvalpsund i utide og rullede i fjorden tæt på færgelejet.

Tirsdagen igennem var der masser af folk på havnen i Hvalpsund for at se arbejdet med at bringe lastbilen fra vand til land. Foto: Bo Lehm

Den historie blev dagens helt store samtaleemne på alle medieplatforme og trak dagen igennem hundredvis af nysgerrige tilskuere til færgelejet for at se det usædvanlige syn med egne øjne.

Det mærkede de tydeligt på Sundvej 5 godt en kilometer fra færgelejet.

Der ligger Hvalpsunds eneste dagligevarebutik, Dagli'Brugsen, og her var der dømt travl tirsdag for uddeler Per Bisgaard og hans folk.

Dagli'Brugsen i Hvalpsund fik en travl dag, da en lastbil kørte i havnen ved færgelejet. Arkivfoto: Grete Dahl

- Vi havde vel 35 procent flere kunder, fortæller Per Bisgaard, som med en enkelt afstikker på fire år har været uddeler i færgebyen siden 1990.

Dagen igennem flød trafikken støt mod havnen, og mange slog lige et smut omkring Per Bisgaards forretning for at stille sulten.

- Ja, vi så godt nok mange biler, vi ikke kender fra byen. Alle skulle bare ned til havnen, fortæller Per Bisgaard, som medgiver, at kundestrømmen også kunne mærkes på omsætningen.

- Men det var nu ikke noget, vi blev fede af. De fleste skulle bare have en sodavand og et stykke chokolade eller et rundstykke og en kage, fortæller den erfarne købmand.

Per Bisgaard var også uddeler forrige gang, en lastbil kørte i havnen på samme overfart. Det var 12. maj 2011, da en grisetransport kørte i vandet fra færgen, fordi den ikke kunne stoppe.

Dengang lå færgen dog i færgelejet i Sundsøre på den anden side af fjorden.

- Og jeg kan slet ikke huske, at det var på samme måde som denne gang, erindrer Per Bisgaard.

Det hænger utvivlsomt sammen med, at nyhedsstrømmen i mellemtiden er accelereret i takt med digitaliseringen.

Efter mange timers arbejde blev den sidste del af lastbilen fra Fredsø Vognmandsforretning sent tirsdag aften løftet på land. Mange tilskuere blev hængende til det sidste.

Da de kørte hjem, var der dog ikke mulighed for at tanke friske kalorier i Dagli'Brugsen på Sundvej 5.

Trods masser af kunder lukkede Per Bisgaard butikken kl. 18.45 som sædvanligt.

Læs også: