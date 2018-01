Cyklister kørt ned: Vi var heldige, men hvad med de næste?

LØGSTØR: - Det ender helt galt, hvis ikke der bliver gjort noget.

Tre personer, der alle er blevet kørt ned i krydset Sønderport/Sdr. Ringvej, står nu frem i et forsøg på at få Vesthimmerlands Kommune til at trafiksikre krydset.

Alle tre slap nådigt, men det var udelukkende held, der gjorde, at det ikke gik helt galt, da de på cykel kolliderede med biler, som ikke overholdt den ubetingede vigepligt på stedet.

Så sent som 14. december blev 12-årige Nikolaj Gatten det seneste trafikoffer, da han fra hjemmet i Raunstrup kom cyklende fra syd på Sønderport mod Løgstør.

Han var på vej til skole, da en bil kørte direkte ind i ham.

Bilen kom kørende fra vest mod øst ad Sdr. Ringvej, men overholdt ikke vigepligten og kørte direkte ind i venstre side af Nikolaj Gattens cykel.

Han slap heldigvis nådigt - med blå og gule mærker og en ødelagt cykel.

- Men det er udelukkende held, der gør, at Nikolaj ikke kom alvorligt til skade, siger hans far Kim Gatten, som håber på, at kommunen hurtigt vil gøre noget for at få sikret krydset.

Det er nemlig et sted, hvor trafikken står til at blive øget, da krydset kun ligger ganske få meter fra Løgstørs nye idrætscenter Lanternen og Løgstør Skole.

Området kommer også snart til at huse Løgstør Bio og Løgstør Stadion.

Reddet af hjelm

60-årige Jørgen Andersen fra Løgstør har det på samme måde. Det kan kun gå for langsomt med at få krydset sikret.

Sidst i august var han en morgenstund på vej på arbejde på Midtfjord Agro i Raunstrup.

Han cykler hver morgen turen syd ud af Løgstør til Raunstrup. Strækningen er på et par kilometer.

Men denne sommermorgen gik det galt. Her var der også en bilist som overså sin ubetingede vigepligt, da vedkommende skulle fra øst mod vest ad Sdr. Ringvej.

Bilisten kørte direkte ind i venstre side af Jørgen Andersen, som - heldigvis - havde cykelhjelm på.

Han knaldede hovedet i asfalten, men hjelmen gjorde, at han også slap med gule og blå mærker - og en kæmpe forskrækkelse.

Også knubs til Laura

Det blev - heldigvis - også kun til knubs i 2012, da den dengang 11-årige Laura Zimmer blev kørt ned på nøjagtig samme sted som Nikolaj Gatten blev kørt ned lige op til jul.

- Det var en bilist, der kom kørende fra vest mod øst, som kørte lige ind i siden på Laura, da hun kom cyklende ned ad bakken på vej i skole. Vedkommende overholdt heller ikke sin vigepligt, og det er det vi ser gang på gang, siger Laura Zimmers far, Kent Pedersen, som dengang forsøgte at få kommunen til at trafiksikre krydset.

Det kom der ikke rigtig noget ud af.

Udover en total smadret cykel samt en masse blå mærker slap Laura Zimmer fra uheldet med livet i behold, selv om hun havnede inde under bilen.