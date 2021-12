Trods sne: Saltspreder brød i brand

HOBRO:På tilkørslen til motorvejen ved Hobro Nord stod flammerne torsdag aften ud af førerhuset på en saltspreder.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab til Nordjyske.

- Da mine folk kommer derned er der godt gang i førerhuset, fortæller indsatsleder Palle Olesen.

Saltbilen var på vej ned til motorvej E45 for at salte vejene, efter der onsdag kom massive snebyger i Nordjylland. Det har medført glatte veje i regionen.

På vejen gik førerhuset pludselig i brand. Flammerne var så store, at beredskabet var nødsaget til at benytte sig af to højtryksspulere. Føreren er sluppet for skader, mens førerhuset er helt udbrændt.

- Årsagen er endnu ikke fastslået. Det kan være en kortslutning, siger indsatslederen.

Tilkørslen er spærret med en skiltevogn, indtil oprydningsfolkene kommer til stedet. På stedet er vognmanden samt Nordjyllands Politi.