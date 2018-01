Turistbureau er gået konkurs

AARS: Aars Turist- og Rejsebureau er gået konkurs. Bureauet er hidtil blevet drevet af Aars Turistforening ved busterminalen på Himmerlandsgade i Aars. 11. december begærede foreningen bureauet konkurs, og kort før jul, torsdag 21. december, tog skifteretten i Aalborg så bureauet under konkursbehandling.

- Det er ikke muligt at tjene penge på turister og rejser længere. Vi har 15.000 besøgende om året, men der er ingen indtjeningsmuligheder, siger formand for Aars Turistforening, Jørgen Justesen, der oplyser, at medarbejderen er opsagt.

- Men vi skal se på, om der ikke er en mulighed for at genansætte hende. Det håber vi på, tilføjer han.

Aars Turist- og Rejsebureau er drevet som en selvejende forening og får årligt et kommunalt tilskud på 130.000 kroner.

- Det er jo på ingen måde nok til at dække en årsløn, siger Jørgen Justesen, der dog har en klar forventning om, at turistkontoret kan drives videre efter konkursbehandlingen:

- Bureauet som selvstændig forening lukker. Men turistkontoret åbner igen. Det er jeg helt overbevist om. Om vi skal oprette et nyt virksomhedsnummer eller drive kontoret videre under turistforeningen, må vi se på. Men med 15.000 besøgende kan vi konstatere, at der er et behov for et turistkontor. Derfor skal det kunne drives videre på en eller anden måde. Lige nu har vi en medarbejder på fuldtid. Vi skal se, om vi kan få det stykket økonomisk sammen, hvis vi begrænser åbningstiden, så vi eksempelvis kun har åbent fra middag og frem til aften, siger Jørgen Justesen.

Hvor meget gælden er på, kan han ikke oplyse.

- Vi har ikke overblikket endnu. Vi skal først have kuratoren til at hjælpe med gøre gælden op, siger Jørgen Justesen.

Advokat Anders Ole Bendtsen fra selskabet Lind i København er udpeget som kurator.