Tyv stjal speedbåd på trailer

AALESTRUP:En ukendt gerningsmand så natten til mandag 10. august sit snit til at stjæle en båd ved et indbrud på Hannerupvej i nærheden af Ålestrup. Og tyven kom nemt til båden, for den stod på en trailer, som tyven angiveligt blot koblede på sin bil og derefter forsvandt med både trailer og båd.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Båden er en Ørnvik 470 Cruser med Bordeaux kaleche. Navnet ”Nadia” er skrevet på begge sider af båden sammen med en illustration af en sommerfugl.

Bådens registreringsnummer er PL-DELDT 454 E 808. Det nummer står bag på båden.

Nadias motor er en 60 HK Mercur motor med registreringsnummeret OP 56 50 25.

Traileren har nummerpladen med BG 7854 og stel nummer UH 2000 B 18 AND 69704.

Indbruddet fandt formentlig sted mellem søndag 9. august klokken 23:59 og mandag 10. august klokken 06:15, hvorefter båden kan være blevet set på vejene omkring Ålestrup.

Politikommissær Preben Møller fra Nordjyllands Politi i Hobro opfordrer eventuelle vidner, der måtte have oplysninger i sagen, til at henvende sig til politiet på telefon 114.