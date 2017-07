Tyve forsvandt med værdier for 350.000 kroner

FARSØ: Gerningsmændene må have haft en stor bil med, da de begik indbrud på en landejendom på Torupvej i Farsø.

Med sig har tyvene nemlig taget værdier for cirka 350.000 kroner, skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Tyvene er kommet ind på landejendommen ved at knuse en rude i en terrassedør, samt ved at afliste et vindue i en garage, og bryde garageporten op.

Fra ejendommen er der stjålet, elværktøj, en havetraktor af mærket "Stiga", motorsave, to motocross-maskiner og en Brenderup påhængsvogn med registreringsnummer CF 9069.

Desuden er tyvene rendt med to hvide betonfigurer af heste.

Indbruddet er sket mellem den 10. juli klokken 19.30 og den 12. juli klokken 16.