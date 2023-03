Tyve gik efter havetraktor, men kup slog fejl

GEDSTED:Nordjyllands Politi tilbageholdt mandag formiddag et par ungersvende, der ventede på deres videre skæbne efter et kikset kup af en havetraktor i Vesthimmerland.

Kort før midnat natten til mandag fik politiet et tip om et muligt indbrud på Gedsted Skole. Vidner så en sort bil med en trailer, og på traileren stod en havetraktor, der senere viste sig at tilhøre skolen.

Næsten samtidig fik politiet anmeldelse om tyveri af en Mercedes varebil fra Glerupvej ved Gedsted. Nordjyllands Politi rykkede ud med flere patruljevogne, og det lykkedes at standse den stjålne varebil med to unge mænd.

Den ene er ifølge politiet ejer af den sorte bil, som blev set ved Gedsted Skole. Og havetraktoren - den fik tyvene aldrig med sig. Den blev fundet efterladt på en stjålet trailer på Torvegade i Gedsted.

Politiet afgør senere mandag, om de to anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør. Det drejer sig om en 21-årig mand fra Aars og en 22-årig mand fra Aalestrup.