Tyve på tungt arbejde: Stjal hvidevarer og pilleovn ved Løgstør

OUDRUP:Ukendte gerningsmænd var på tungt arbejde, da de forleden brød ind i en landejendom på Aarsvej ved Oudrup nær Løgstør.

Nordjyllands Politi oplyser, at der er stjålet både en opvaskemaskine og en vaskemaskine fra boligen. Tyvene slæbte også af sted med et bord og to stole, og det lykkedes dem også at få en pilleovn med.

De tunge tyvekoster er måske kørt bort på en sækkevogn, for sådan en er også meldt stjålet fra landejendommen.

Indbruddet skete på et tidspunkt mellem onsdag middag og torsdag eftermiddag i sidste uge.

Politiet oplyser, at tyvene formentlig kom ind i boligen via en lem i en udestue.