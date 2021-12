Købmand i hælene på pakketyv: Hvem har mistet julegaven?

Et antal hjem i Vester Hornum og omegn risikerer at mangle nogle pakker under juletræet.

Tidligt søndag morgen slog ukendte gerningsmænd til mod Min Købmand på Hovedgaden i Vester Hornum. Med et koben brækkede de en bagdør op, og ifølge Nordjyllands Politi tog de for sig af retterne i butikkens pakkeshop, der blandt andet betjener GLS-kunder.

Købmand Michael Frederiksen vurderer, at der er stjålet cirka 10 pakker, men mange flere kunne have været forsvundet, hvis ikke han reagerede hurtigt på alarmen klokken 04.46. Han bor tæt på købmandsbutikken.

- Jeg var fremme syv minutter efter, at alarmen gik. Jeg tror, tyven stadig var i butikken, da jeg kom, men vedkommende forsvandt ud ad den bagdør, han var kommet ind ad. Hvis ikke jeg havde forstyrret tyven, var der nok blevet stjålet meget mere, vurderer Michael Frederiksen.

Han tror, at gerningsmanden var til fods, for han så ingen ukendte biler ved butikken.

Michael Frederiksen har haft butikken i Vester Hornum i tre år og har aldrig tidligere haft indbrud.

- I løbet af mandag får vi styr på, hvilke pakker der er forsvundet, så vi kan tage kontakt til modtagerne. Det er virkelig ærgerligt, siger Michael Frederiksen.