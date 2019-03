Tyveri af gasflasker - trailer efterlyses

HORNUM: 16 gasflasker til en samlet værdi af 30.000 kroner blev mellem mandag og tirsdag stjålet fra Brugsen i Hornum, hvor de stod opbevaret i et bur, som gerningsmanden eller -mændene senere klippede hængelåsen over til, oplyser Nordjyllands Politi.

Derudover blev en påhængstrailer af mærket Brenderup et par dage før stjålet fra Jernbanegade, og politiet vil ikke udelukke, at traileren er brugt til at køre gasflaskerne fra Brugsen væk på.

Traileren har registreringsnummeret MZ 6313, og Nordjyllands Politi vil gerne høre fra folk, som eventuelt har set denne trailer.