Tyveri af vinduer for 100.000 kroner

AARS:Vinduer for en samlet værdi på omkring 100.000 kr. er natten til mandag mellem klokken 01.42 og 01.47 stjålet fra en byggeplads på Stenildvadsvej i den sydlige udkant af Aars.

Her er byggefirmaet Knudsgaard A/S i Højslev ved Skive i øjeblikket ved at opføre nogle rækkehuse.

I forbindelse med tyveriet er et hegn omkring byggepladsen fjernet og en lås brudt op for at skaffe adgang til vinduerne.