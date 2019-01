HVALPSUND: Lørdag aften blev der begået indbrud på Louns-Alstrup Skole på Hesselvej 37 nær Hvalpsund. Det oplyser vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi.

Indbruddet er sket mellem klokken 22.30 og midnat lørdag aften, og tyvene er sluppet af sted med fem bærbare computere.

Indbrudstyvene er kommet ind på skolen ved at fjerne en plade, som var sat for et vindue i forbindelse med et tidligere indbrud på skolen.