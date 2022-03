Udskældt bio-anlæg får erhvervspris

FARSØ:Selv om Vesthimmerlands Biogas A/S har fået en del kritik for ikke at have fuldt styr på udledningerne, så fik anlægget årets erhvervspris fra Farsø Erhvervsråd.

Her lagde man kun vægt på de positive udsigter for virksomheden, der med en investering på 250 millioner kroner for alvor har sat Farsø-egnen på det grønne Danmarkskort.

Virksomheden, der er skabt af en række af egnens landmænd, bearbejder hvert døgn op mod 750 ton biomasse fra landbrug, og det kan forsyne op mod 18.000 hustande med biogas. Tal der batter, når man laver et grønt energiregnskab. Og det gør staten, som venter en 70 procents besparelse på CO2-udledningen i 2030 i forhold til 2020.

Ambitioner og klager

Ambitionerne er store for anlægget, der også vil tage slagteriaffald ind. Tanken er blandt andet at lave "designer-gylle", der indeholder præcis de næringsstoffer som landbruget har brug for på markerne, når massen har afgivet sit CO2 og metan.

Anlægget blev indviet i august 2020 ved holme mellem Farsø og Haubro. Sidstnævnte sted havde en række beboere mange betænkeligheder ved naboskabet, mens det stort set ingen reaktioner har affødt i Farsø.

Vesthimmerlands Biogas A/S Skabt af et samarbejde mellem himmerlandske landmænd Indviet 14. august 2020 i Haubro mellem Farsø og Aars Kan dække 18-19.000 husstandes behov for gas med nuværende produktion Samtidig kan det fjerne en stor miljøbelastning fra de landbrug, der bidrager Har kostet 250 millioner kroner at opføre Målinger ved normal drift viser, at anlægget fint overholder lovkrav til lugte. Men der har været særtilfælde Nærmeste nabo bor 200 meter væk Metangassen opnår en renhed på 98 procent inden den sendes videre i rørledninger. Blandt selskabets ambitioner er at kunne lave ”designer-gylle”. Det er afgasset gylle, der indeholder præcis de næringsstoffer markerne har brug for. Et andet ønske er et pyrolyse-anlæg, der kan omdanne restfibre til ”biokul”, der er gode til gødning på marker. VIS MERE

Flere udslip i har da også ført til klager fra de nærmeste beboere og Vesthimmerlands Kommune har indtil viderestoppet arbejdet med tilladelser, der kan give biogas-firmaet lov til de udvidelser, man allerede ønsker sig.

Grønt stempel

Den del blev dog ikke nævnt i oplægget til prisoverrækkelsen. der foregik ved erhvervsrådets generalforsamling.

- I forbindelse med bestyrelsens drøftelser omkring erhvervsprisen for 2022 besluttede vi derfor, at det på alle måder var en passende beslutning at udpege jer til at modtage erhvervsprisen. Vi vil derfor gerne fra bestyrelsens side anerkende den indsats, som I har gjort for at starte en ny virksomhed op med et samtidigt grønt stempel, sagde formand Annette Overgaard således om den enstemmige indstilling.

Lasse Buhl Jørgensen fik ved prisoverrækkelsen ros for sit store engagement i biogas og grøn omstilling.

Der var også personlig ros til anlæggets daglige leder, Lasse Buhl Jørgensen, der har fået grøn energi som hjertesag, og som gør sit for at netværke med andre lokale virksomheder.

Udover jobbet på marken ved Holme er han blandt andet bestyrelsesformand i Lundsby Biogas i Løgstrup ved Viborg samt medejer af Iglsø Biogas mellem Skive og Viborg.