Ugelang forurening giver bøvl på stort nordjysk center

GATTEN:- Vi har bestilt tre-fire kæmpe paller med flaskevand, som vi udleverer til vores gæster. Så, ja, det giver noget ekstra arbejde og koster os da nogle penge...

Sådan lyder det fra direktøren på resortet Himmerland i Gatten i Vesthimmerland, Mette Ravn, efter det netop er besluttet, at en kogeanbefalingen for forsyningsområde Gatten Vandværk skal opretholdes efter fund af colibakterier.

Kogeanbefalingen har varet en uge.

Faldende

En analyser udtaget ved Gatten Vandværk onsdag viser godt nok faldende værdier for coliforme bakterier og værdier under grænseværdien, men myndighederne anbefaler dog, at kogeanbefalingen opretholdes, indtil resultat af prøver udtaget i går også viser værdier under grænseværdien.

Kogeanbefalingen opretholdes derfor.

Ærgerlig

Mette Ravn lægger ikke skjul på, at hun er ærgerlig over, at det store center har måtte gribe til en ikke særlig miljørigtige løsning: At udlevere vand på plastikflaske til gæsterne.

Men i situationen er der ikke andet at gøre.

- Vi gør normalt rigtig meget ud af bæredygtighed og miljørigtige løsninger, så derfor plejer vi f.eks. at udlevere postevand i kander i restauranterne. Men nu må vi give restaurantgæsterne gratis vand fra plastflasker.

- Det samme er tilfældet med det vand som resortgæsterne får med på hotelværelserne og i centrets aktiviteter, siger hun.

Al vand udleveres gratis til gæsterne.

Himmerland har måttet bestille flaskevand i store mængder.

- Så det er da ærgerligt set ud fra et miljømæssigt synspunkt - og faktisk også lidt dyrt, siger Mette Ravn, som håber kogeanbefalingen meget snart sløjfes, og man i Gatten kan vende tilbage til normale tilstande med godt, rent vand direkte fra vandhanen.

Skilt op

I fredags kom et skilt op ved byskiltet i Gatten. 'Kogevejledning' stod der på skiltet.

Forklaringen bag skiltet er, at der er fundet forhøjet mængde coliforme bakterier - jordbakterier - i vandet ved Gatten Vandværk, som dækker den lille by og dens opland.

Ikke farligt

Jens Jørgen Plougmand, der er driftschef for vand og spildevand ved Vesthimmerlands Forsyning, har tidligere sagt til Nordjyske, at det at drikke vand med coliforme bakterier, sammenligner han tit med at tage ud og bade ved havet, hvor man kommer til at sluge noget vand.

Det har været nødvendigt at koge vandet i over en uge. Foto: Lars Pauli

- Her er der også sandsynlighed for, at man får noget knapt så godt med. De fleste mennesker vil typisk ikke mærke noget. Det er for at være på den sikre side, vi beder borgerne om at koge vandet, lød det fra Jens Jørgen Plougmand, som forklarede, at man for at undgå lignende situationer i fremtiden har planer om at indsætte et UV-filter, der kan tage alle jordbakterier.

Så længe der ikke er fundet en årsag, er der ikke nogen tidshorisont for, hvor længe man skal blive ved med at koge vandet.

Det store resort i Himmerland er blandt andet kendt for at huse golfturneringen Made in Himmerland, der er en dansk golfturnering på PGA European Tour, som siden august 2014 er blevet afholdt én gang om året i Gatten.