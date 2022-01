Ulv skaber frygt hos landmand: Spottet tæt på hans fritgående ammekøer og kalve

HYLLEBJERG/FARSØ:Det var noget af et usædvanligt syn, der mødte fritidslandmand Rasmus Munk Jakobsen og hans far, da de lørdag formiddag med en kreaturvogn efterspændt en traktor havde været ude at hente nogle ammekøer hjem fra et naturområde øst for Hyllebjerg.

- For da vi ved middagstid på vej hjem passerede forbi Hyllebjerg Kirke, der ligger nabo til min gård, så vi en ulv foran os løbe langs Hyllebjergvej i stor fart i retning mod Hyllebjerg. Umiddelbart virkede ulven med sin adfærd utryg ved situationen, da den løb blot omkring 60 meter foran traktoren, fortæller Rasmus Munk Jakobsen.

Det var her langs Hyllebjergvej tæt ved kirken landmand Rasmus Munk Jakobsen lørdag sammen med sin far spottede en ulv, der løb i høj fart langs asfaltvejen med kurs vestpå ind mod Hyllebjerg. Foto: Henrik Bo

En bilist fra lokalområdet havde også spottet ulven efter at have overhalet traktoren med kreaturvognen op ad bakken ved kirken.

- Han troede i første omgang at det var mig, der måske havde tabt en kalv under transporten af mine ammekøer, bemærker Rasmus Munk Jakobsen.

Han så selv ulven løbe forbi sin gård, hvorefter den forsvandt af syne.

Frygter overfald på små kalve

Ulvens tilstedeværelse i området ved Hyllebjerg lørdag betyder, at Rasmus Munk Jakobsen ikke længere tør lade sine højdrægtige ammekøer have mulighed for også at gå ude i det fri på græsmarken ved sin gård.

- De bliver nu lukket inde i stalden for ikke at risikere, at ulven måske kommer igen og dræber en nyfødt kalv ude på marken, pointerer han.

Nordjyllands Politi har lørdag modtaget flere anmeldelser fra folk, der har set ulven i området ved Hyllebjerg.

En anmelder mente ifølge vagthavende, at der med ulvens størrelse nok var tale om en hanulv.

Umiddelbart er det ifølge vagthavende hos Nordjyllands Politi ikke en politiopgave at modtage anmeldelser om ulve set rundt omkring i den nordjyske natur.