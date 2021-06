Unge hjalp politiet med at fange gerningsmand bag to røverier

LØGSTØR:17-årige Emilie Agesen og 16-årige Mathias Nordborg er blevet belønnet med en lille dusør på 500 kroner, blomster og et "tak for hjælpen" fra Nordjyllands Politi.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Tilbage i februar var de nemlig årsagen til, at politiet hurtigt kunne anholde en 23-årig mand, der samme dag havde begået to røverier.

Emilie Agesen og Mathias Nordborg var begge på arbejde i en dagligvarebutik i Løgstør 26. februar, da den 23-årige røver kom ind og truede ekspedienten til at udlevere kassebeholdningen. Det rystede dog ikke de to unge mennesker, der hurtigt besluttede sig for at løbe efter røveren. På afstand fulgte de efter manden og kunne notere sig et signalement og hvilken bil, han efterfølgende kørte væk i.

Kort efter ankom den første politipatrulje til stedet. Emilie Agesen og Mathias Nordborg sprang ud foran patruljebilen og videregav deres oplysninger. Patruljen kunne derfor straks søge i den rigtige retning, og efter få minutter blev røveren anholdt.

- Vi har valgt at uddele en dusør til Emilie og Mathias, fordi de handlede så hurtigt og klogt i fællesskab. De tog kontakt til hinanden og fulgte efter røveren og gjorde sig gode observationer. Det var rigtig dygtigt gjort, og det var ud over, hvad man kan forvente af et vidne. Der er ingen tvivl om, at deres observationer var afgørende for, at vi så hurtigt kunne skride til anholdelse, siger Mikkel Brügmann, der er politikommissær og efterforskningsleder ved Nordjyllands Politi i Hobro, i pressemeddelelsen.

Udover røveriet i Løgstør stod den 23-årige mand bag et røveri tidligere på dagen i en dagligvarebutik i Hornum. Her blev ekspedienten bange og gik væk fra kassen, hvilket gjorde at manden måtte forlod butikken uden udbytte.

Efter anholdelsen erkendte den 23-årige røver begge røverierne og blev dagen efter varetægtsfængslet. Han modtog senere en dom på 1 år og 6 måneders fængsel.