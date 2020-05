Unge brødre sigtet for fire påsatte brande

VEGGER/GUNDERSTED:To brødre på 17 og 19 år er nu sigtet for fire påsatte brande.

Det fortæller anklager Torben Kauffmann.

Brødrene blev anholdt onsdag aften efter to brande i Vegger og Gundersted med få kilometers mellemrum inden for kort tid.

I første omgang mistænkte politiet de to unge mænd for at stå bag branden i Gundersted, men nu mener politiet altså at brødrene står bag onsdagens brand i Vegger, samt to andre brande 24. maj og 25. maj.

De to mænd bliver torsdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden vil begære dem varetægtsfængslet.