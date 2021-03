Unge motorbøller skaber utryghed på Søndermarken

- Vi ved godt, det må være spændende at fræse rundt på stierne, legepladsen og kælkebakken på knallert/scooter, men legepladsen er desværre ikke det rette sted til dette.

Sådan lyder det nu fra formanden for beboerforeningen Søndermarken i Løgstør, Henning Juul Jensen.

Gennem et stykke tid ar beboerforeningen nu døjet med, at nogle unge har muntret sig med at køre på knallert eller scooter på stierne i området - og i særdeleshed på legepladsen.

Det har ved flere lejligheder resulteret i farlige situationer - og har generelt været med til at skabe stor utryghed i området og på legepladsen for såvel voksne som børn.

Oven i købet har der også været en del hærværk på legepladsen i form af ødelagte borde - og senest et forsøg på ildspåsættelse.

Gerningsmændene har gravet sand/jord væk under stolperne omkring sandkassen og lagt pap og papir under i håb om at få sandkassen til at brænde.

Forehavendet lykkedes heldigvis ikke, men Henning Juul Jensen, som selv bor lige bagved legepladsen, benytter alligevel anledningen til at komme med en kraftig appel.

- Kære forældre til alle de større unge - og specielt til de med knallerter eller scootere: I bedes venligst tage en alvorlig snak med dem om deres færden og kørsel i området, således at vi slipper for politianmeldelser. Det kan hurtigt blive dyrt for nogle stykker, da flere knallerter/scootere er ulovlige og kører alt, alt for stærkt.

- Der vil snarest blive opsat skilte på legepladsen med følgende tekst: Al færdsel med knallerter/scootere på hele legepladsen er strengt forbudt. Og eventuelle overtrædelser vil blive anmeldt til politiet, bebuder han.

Beboerforeningen har i samme forbindelse taget initiativ til at sætte videoovervågning op i forbindelse med legepladsen.

Bl. a. også med udsigt til, at legepladsen her i løbet af 2021 tænkes udbygget med et madpakkehus og en forhindringsbane, der forhåbentlig kan være med til at gøre legepladsen endnu mere attraktiv som mødested.

Byggetilladelsen til projektet er ifølge Henning Juul Nielsen lige på trapperne, og kontingentindbetalingen går over al forventning, så også den økonomiske side af sagen nu er ved at være helt på plads.