Unik ejendom får ny ejer: - Den er købt sammen med mine børn

LØGSTØR:Der er nyt liv på vej til den historiske ejendom Dommergården i Løgstør.

Indehaveren af Agesen El i Fjerritslev, Niels Agesen, har sammen med sine tre børn overtaget den meget specielle ejendom i midtbyen via deres fælles ejendomsselskab Agesen Bolig som de hver ejer 25 procent af.

Her var der i sin tid motorkontor. Foto: Bo Lehm

Den bevaringsværdige ejendom med en helt unik historie var frem til 2010 en del af politistationen i Løgstør, der dengang blev lukket i forbindelse med en ny politireform.

Ejer flere ejendomme

Sammen med sine tre børn ejer Niels Agesen i forvejen via deres fælles selskab ejendomme i Vejgård, Skovsgaard og Brønderslev.

Dommergården får nyt liv. Den var en del af politistationen i Løgstør frem til 2010. Foto: Bo Lehm

Niels Agesen ejer også flere ejendomme i Brovst, Thisted og Fjerritslev via Agesen Ejendomme. Det selskab står han som eneejer af.

Købt af håndværksmester

Agesen Bolig har købt ejendommen i Løgstør af håndværksmester Casper Hauerslev.

Fra 2013 til 2020 ejede ejendomsudvikleren Peter Veggerby Pedersen ejendommen. Han købte den af statens ejendomsselskab Freja efter politistationen lukkede i 2010. Foto: Bo Lehm

Niels Agesen fortæller til Nordjyske, at planen er at lave syv lejligheder i ejendommen.

- Tanken er at indrette en stor lejlighed på første sal på 130 kvadratmeter og lave to lejligheder i hovedfløjen.

- I de to sidefløje kan der blive plads til to lejligheder i hver, siger Niels Agesen, der håber på, at lejlighederne kan stå færdige i slutningen af i år.

Den gamle politistation i Løgstør får nyt liv. Foto: Bo Lehm

Ikonisk bygning

”Dommergården” blev i 1838 opført af herredsfoged Schwanenskjold som bolig og kontor.

Indtil da havde herredsfogederne boet mange forskellige steder i området.

I 1894 blev gården købt af staten og indrettet som embedsbolig for herredsfogeden. Senere skiftede herredsfogeden navn til dommer - og heraf kommer det, at gården i folkemunde kom til at hedde ”Dommergården”.

Dommergården har fine detaljer fra dengang, hvor en håndværkertime ikke kostede alverden. Foto: Bo Lehm

Bygningen er opført i senklassicistisk empirestil.

Ved siden af Dommergården ligger hovedbygningen, der oprindelig er Løgstørs råd-, ting- og arresthus.

Den var også en del af politigården frem til 2010.

Her har hotelmanden Torben Larche i dag sin privatbolig.

Agesen El

Begge Niels Agesens to drenge er elinstallatører, mens datteren er på vej til at blive uddannet som bygningskonstruktør.

Hun er direktør for deres fælles selskab.

Den gamle politistation i Løgstør fik i 1983 bygningsprisen i den tidligere Løgstør Kommune. Foto: Bo Lehm

Agesen El har eksisteret siden 1. juli 1999, hvor Niels Agesen etablerede firmaet som et enkeltmandsfirma med privatadressen som udgangspunkt. Hurtigt viste der sig behov for yderligere medarbejdere og sidenhen flyttede firmaet til større lokaler i et nedlagt landbrug udenfor Klim by.

I 2016 flyttede firmaet til Østergade 33, Fjerritslev.