Unik ejendom med fantastisk udsigt får nye ejere

LØGSTØR:For 10 år siden fik advokat Mogens Kjær, Løgstør, en pris for godt & smukt byggeri. Det skete efter en omfattende renovering af digteren og forfatteren Johan Skjoldborgs tidligere hjem i Limfjordsbyen.

Advokaten havde knap tre år forinden købt det smukke gamle hus, som ligger højt hævet på "Fattigmandsbakken" med frit udsyn over Limfjorden.

Nu får huset, der gennem 10 år har været advokatkontor, nye ejere.

Johan Skjoldborg levede fra 1861-1936.

Solgt

Mogens Kjær har nemlig solgt huset til familien Severinsen, som driver opholdssteder.

Huset skal i fremtiden være administrationsbygning.

Sådan så huset ud, da Mogens Kjær overtog det. Privatfoto

Købt nyt

Samtidig med salget af digterens tidligere hjem har Mogens Kjær købt Rådhusgade 23 i byen, hvor han rykker advokatkontoret til 1. marts - og samtidig benytter han lejligheden til at drosle lidt ned.

Sådan så det ud for 10 år siden, da advokat Mogens Kjær (th.) modtog prisen for godt og smukt byggeri af Ib Johansen fra priskomiteen. Den omfattende restaureringen vakte begejstring i Komitéen for Godt og Smukt Byggeri i Løgstør, som præmierede huset. Efter komitéen troppede op og overrakte bronzepladen har den siden været monteret på huset som et kvalitetsstempel. Grete Dahl

Mogens Kjær er fyldt 60 år og han vil nu have mere tid til familien.

Johan Skjoldborg hus i Løgstør fik for 10 år siden præmie for smuk restaurering. Huset ligger på bakken i Løgstør med udsigt over havnen. Foto: Grete Dahl

Det betyder, at advokatkontoret får firedages-uge og samtidig går fra seks til tre en halv ansatte.

Jeg er glad for mit arbejde, men vil sådan set gerne bare have lidt mindre af det Mogens Kjær

- Jeg har haft 70-timers uger nok, nu vil jeg have mere tid hjemme, siger Mogens Kjær.

Johan Skjoldborg hus i Løgstør. Grete Dahl

- Jeg er glad for mit arbejde, men vil sådan set gerne bare have lidt mindre af det, siger Mogens Kjær, der med salget og køb af ny ejendom rykker tilbage til Rådhusgade, hvor han startede som advokat i Løgstør i 1989.

Advokat Mogens Kjær drosler lidt ned. Bo Lehm

Advokatkontoret, som han i dag ejer, blev oprindelig etableret i 1925 af daværende sagfører Arthur Hansen, som i 1958 overdrog forretningen til sagfører Erik Bengtsson.

Erik Bengtsson optog i 1979 advokat Uffe Bro som partner. Mogens Kjær blev i 1989 ansat som advokatfuldmægtig i firmaet, der dengang holdt til i Rådhusgade.

En mindesten for Johan Skjoldborg stod i sin tid i den fredede Christiansmindeskov i Løgstør, men blev senere flyttet til arealerne foran huset, hvor den står endnu. Stenen blev flyttet, før Mogens Kjær overtog ejendommen. Per Kolind

I forbindelse med Erik Bengtssons ophør som selvstændig advokat i 2001 overtog Mogens Kjær og Uffe Bro kontoret.

Kontoret blev opdelt i to selvstændige firmaer.

Uffe Bro døde for to år siden.

Den historiske bygning

Advokatkontoret flyttede i 2003 fra Rådhusgade til den gamle toldbod på havnen, og i 2012 flyttede kontoret ind i det nyrenoverede og bevaringsværdige ”Skjoldborghus”, beliggende på skrænten i Løgstør - med udsigt over byen og fjorden.

Opført som æresbolig til digteren

Huset blev opført i 1917 for midler indsamlet af De Danske Husmænd og skænket som æresbolig til Johan Skjoldborg.

SKJOLDBORGS HUS Johan Skjoldborg blev født i Øsløs i 1861. Han blev uddannet lærer på Ranum Seminarium og kombinerede lærerjobbet med sin gerning som forfatter. I starten af 1900-tallet forsøgte han sig som husmand, men det endte med en tvangsauktion i 1914.

Efter hans fallit samlede jyske husmænd penge sammen til en villa til den populære Skjoldborg. Den blev bygget ovenfor bakken i Løgstør, hvorfra der er udsigt til Skjoldborgs hjemstavn i Øsløs nord for Limfjorden. Huset blev bygget i 1916. Her boede Johan Skjoldborg indtil sin død i 1936. Han ligger nu begravet på Løgstør kirkegård. VIS MERE

Skjoldborg bosatte sig på bakken i Løgstør og boede der til sin død i 1936.

Bygningen har - selvom den hverken er fredet eller bevaringsværdig - siden udgjort en uvurderlig værdi for Limfjordsbyen.

I 2001 blev Skjoldborgs sten flyttet fra Christiansmindeskoven til huset. Henrik Bo

Turisterne velkomne

De nye ejere er familien Severinsen, der i 2002 etablerede Væksthuset som et socialpædagogisk opholdssted. I dag rummer aktiviteterne en bred vifte af opholdssteder, en skærmet afdeling og beskæftigelsesafdeling for børn, unge og voksne i udsatte positioner.

Chris Severinsen fortæller, at administration flytter ind i Skjoldborgs gamle hus lige efter overtagelsen.

Johan Skjoldborg skrev mange af sine digte i huset på Fattigmandsbakken i Løgstør. Diana Holm

Ni administrative medarbejdere får til huse her.

I alt er der knap 60 ansatte.

- I forbindelse med købet har vi lovet Mogens Kjær, at vi fortsat vil vise de Johan Skjoldborg-interesserede rundt i huset, som ind imellem dukker op.

- Mogens har fortalt os, at det ikke er så lang tid siden, at en flok italienere med interesse for Skjoldborg var på besøg på advokatkontoret for.

- Og jeg garanterer, at alle Skjoldborg-interesserede, der måtte have lyst til at kigge huset - også efter vi har overtaget - skal være hjertelig velkomne, lyder det med et smil fra Chris Severinsen.

Den administrative del af familiens Severinsens aktiviteter er pt. på kontorerne på bostedet Væksthuset, der er nabo til Løgstør Skole.