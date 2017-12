Større slagsmål: Værtshusejer fik tæv

NORDJYLLAND: Lørdag aften og natten til søndag var en urolig omgang i Nordjylland, og tre personer blev anholdt for vold.

På værtshuset Tinget på Østerbrogade i Løgstør opstod der et større slagsmål sent lørdag aften.

Ifølge Nordjyllands Politi startede balladen ved 21.30-tiden, da to mænd på 29 og 30 år - begge fra Fjerritslev - ankom til værtshuset.

De kom i slagsmål med fem andre mænd på beværtningen.

Da værtshusets ejer, en 48-årig mand fra Løgstør, nåede frem, blev han både slået og sparket.

De to mænd fra Fjerritslev blev anholdt og sigtet for volden, og de har overnattet i detentionen i Aalborg. De bliver løsladt søndag, men kan se frem til et retsligt efterspil.

Også ballade i ’Gaden’

Også i Aalborg var der ballade natten til søndag. Kort efter kl. 03 blev en 39-årig nordmand anholdt i forlystelsesgaden Jomfru Ane Gade, efter han - ifølge politiet - havde kastet et metalaskebæger og en flaske efter en gruppe personer på en beværtning. Flasken ramte en 25-årig mand fra Aalborg i baghovedet, og han fik en tre cm lang flænge.

Nordmanden blev taget med til detentionen i Aalborg, hvor han søndag skal afhøres om nattens ugerninger. Han ventes løsladt senere søndag, men kan også forvente et retsligt efterspil.

Derudover blev fire andre personer anholdt i nattens løb og anbragt i detentionen Aalborg. De sigtes alle for at overtræde ordensbekendtgørelsen på grund af uro og voldsom beruselse, oplyser Nordjyllands Politi.