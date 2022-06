Usædvanlig buffet: Pylle, Ulla og Birthe byder 500 gæster på en af Nordjyllands længste middage

FARSØ:Ni retter, fire kilometer. Og garanti for godt selskab.

Det er menuen torsdag aften i Farsø, hvor de handlende gør klar til, at en mindre hær af lækkersultne besøgende rykker ind.

Her får man virkeligt noget for pengene, er det rygtedes. Og selv i regnvejr er der næsten garanti for en god oplevelse.

Handlende og foreninger på egnen - samt 56 sponsorer - er gået sammen om at udbyde i alt ni retter for 160 kroner, og lade alt overskud gå til velgørende arbejde. Dermed betaler man 17 kroner og 75 øre per ret i en meget varieret menu.

Meget for pengene

Sådan en pris kan nordjyder forstå. Det tog ikke mange timer, før de første 200 billetter var solgt. Og 32 timer før den første canapé serveres, var der røget 480 adgangskort ud af 500 mulige. I en by med 3300 indbyggere.

- Man får altså også virkelig noget for pengene. Menuen rækker fra fedtemadder serveret af Herregården Hessels køkkenpiger, over grill-medister og smørrebrød til for eksempel braiserede svinekæber i hvid sovs. Og selvfølgelig er der dessert til sidst, forklarer en af initiativtagerne, butiksindehaver Birthe Nørgaard, entusiastisk.

Hun er med i den seks kvinder store styregruppe for "Thit Pigerne", som Lions Clubs feminine halvdel i Farsø kaldes.

Begyndte med cykelløb

De ni retter serveres på en fire kilometer lang rute rundt i byen under overskriften "Kom og spis". Det gode selskab skal man selv medbringe noget af, resten af det sjove kommer forhåbentlig af sig selv, når deltagerne møder op.

Derefter sendes de afsted i hold på omkring 50 med ti minutters mellemrum, så den sultne horde ikke vælter byen på én gang.

Selvfølgelig er der også champagne på turen, der går forbi ni retter, inklusive dessert. Foto: Lars Pauli

Det succesfulde arrangement opstod ved lidt af en tilfældighed.

- Vi prøvede nogle år med et cykelløb. Det gik også godt, vi fik en 100 deltagere, men vi ville gerne nå nogle flere. Så fik vi den her idé, forklarer Birthe Nørgaard.

Naboer inspirerede

Inspirationen kom fra nabobyen Løgstør, hvor man i en række år har haft succes med sit "Kanal Gourmet & Kultur Rally". Her er både pris og det generelle kulinariske niveau dog noget højere.

- Vi har bare villet lave noget, som kunne give en god oplevelse for mange, og styrke sammenholdet i byen. At det skulle blive så stor en succes, havde vi ikke regnet med, siger Birthe Nørgaard.

Første gang det blev gennemført var i 2016, hvor 250 meldte sig til. Det var Thit Pigerne lidt overvældede over. Men allerede året efter hoppede deltagetallet op omkring de 500 tilmeldte til glæde og begejstring for alle, og her er det blevet liggende. Undtagen de sidste to år, hvor rundturen blev aflyst på grund af corona.

100.000 kr. i overskud

- Vi var da lidt spændte på, om folk kunne huske, hvad "Kom og spis" var. Men det kunne de altså, smiler Birthe Nørgaard, der har størstedelen af billetsalget gennem sin tøjbutik i Rådhuscentret.

Alle måltider, drikkevarer og arbejdstimer leveres uden beregning af sponsorer. Overskuddet ventes at blive på godt 100.000 kroner. Et beløb der i år går til sorggrupper for børn.

Derefter rundes der af med Thitprisen, der overrækkes en kvinde, der har gjort en særlig indsats i området.

Allerede nu lover arrangørerne, at der kommer endnu en "Kom og Smag" til næste år. Hvis ikke corona eller andre af verdens større ulykker kommer i vejen.

Selvom der skal lægges mange kræfter i, glæder Thit Pigerne Ulla Mogensen, Birthe Nørgaard og "Pylle" Harbo sig over, at de hjælper med at skabe gode oplevelser for både 500 nordjyder og børn i sorg. Foto: Lars Pauli

En ekstra gang?

- Vi har allerede fået forespørgsel fra to nye steder, der gerne vil være med. Så vi har en venteliste. Der er jo grænser for, hvor meget folk kan spise, siger Birthe Nørgaard.

Med den opbakning kunne man måske holde arrangementet to gange om året. Eller hvad?

- Arh... kommer det hurtigt fra Ulla Magnussen, der står og skal levere 1500 canapeer med sit personale. Gratis.

- Det bliver for meget for dem, der skal levere maden. Det er et stort arbejde. Men én gang om året vil vi gerne, slutter Birthe Nørgaard.