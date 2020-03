Våde stier for millioner: Vandveje gøres klar til turister

VESTHIMMERLAND:Hvor glad man end er for Himmerlands jord, så må man erkende, at dens vandveje også har store kvaliteter.

Så store, at man kan lave en attraktion ud af dem, som både lokale og turister kan få glæde af. Og det er lige hvad der er sket.

Foreningen "Vandaksen", der har sat dig for at binde et nyt stisystem sammen fra Løgstør og til Lovns Bredning og Vilsted Sø, har stort set et ambitiøst projekt klart og finansieret. Det næste år kommer til at gå med at få det udført, så dem, der vil have en stor og særlig naturoplevelse, får noget ekstra at gå efter i kommunen.

Græsrøddernes idé

- Vesthimmerlands vestkyst er faktisk det eneste sted i Danmark, hvor man kan sejle på fjord, å og sø på en gang. Og vi vil afmærke ruter, opsætte fortællebænke, shelters og saunaer, som man kan bruge, hvad enten man kommer via land- eller vandsiden, siger Vandaksens formand Jørgen Ørnbøl.

Han lægger vægt på, at projektet er skabt af lokale græsrødder og foreninger, der for en stor dels vedkommende stadig følger projektet i arbejdsgrupper. Vandaksen er ikke noget, nogen har fundet på højt oppe i et system og så skal finde folk til at udføre for sig. Blandt andet er tre lokale kajakklubber med, ligesom borger- og beboerforeninger, naturvejledere og forskellige turist-aktører bidrager med deres viden.

Bredere støtte

Vandaksen tager nu det næste naturlige skridt mod virkeliggørelsen: En egentlig, ordinær generalforsamling. Den stiftende generalforsamling er længst overstået, og nu er det tid at få spredt rødderne endnu bredere ud i egnen og optage støttemedlemmer.

3,9 million kroner vurderes det hele at have kostet, når alt er klart. Men så er der også både shelters til vands og til lands, stier, overnatningssteder, info-tavler og saunaer at finde rundt om ved det himmerlandske vand. For ikke at tale om oplevelser, der skal fordeles over flere dagen, hvis man vil nå dem alle.

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag aften den 24. marts på Vitskøl Kloster.