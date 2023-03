Værsgo´- her har I otte millioner: Kæmpe turistprojekt vil have styr på brugerne

HIMMERLAND:Værsgo´ - her har I otte mio. kr.

Hærvejen får nu millioner til at indsamle ny viden om nuværende og fremtidige Hærvejsbrugere.

Med ny stor støtte fra Nordea-fonden på helt nøjagtig 8.370.000 kr. bliver det muligt for de 15 kommuner bag udviklingen af Hærvejen at få den viden, der kan realisere visionen om at Hærvejen bliver en ikonisk vandre- og cykelrute med national og international tiltrækningskraft.

Projektet har en ambitiøs plan om at indsamle og analysere tilbundsgående data om brugere af Hærvejens vandre- og cykelrute.

Den nye viden vil give alle aktører mulighed for at skræddersy faciliteter, tilbud og ruter til de faktiske behov og ønsker hos nuværende og fremtidige brugerne af ruten.

Formand for den tværkommunale forening Udvikling Hærvejen og borgmester i Vesthimmerlands Kommune Per Bach Laursen er glad for, at det nu lader sig gøre at etablere et markant løft af det empiriske grundlag for Hærvejsruten, så den rammer samtidens og fremtidens vandrere og cyklister.

- Vi er overbeviste om, at dette projekt vil give både besøgende og lokalsamfund en bedre oplevelse af Hærvejen og vil sætte en ny standard for, hvordan man kan forbedre turisme og udvikling af lokale områder, siger han.





Hærvejen Ditte Valente

Solidt datagrundlag for udvikling

Gennem projektet vil der blive udviklet en evaluerings- og monitoreringsarkitektur, der skal kunne dokumentere brugen af Hærvejen både lokalt og som helhed.

For at opnå det, vil projektet indsamle kvantitative og kvalitative data gennem opsætning af flere tællere på Hærvejsruten, spørgeskemaer, interviews og metodeudvikling.

HÆRVEJEN Hærvejens historie går tusinder af år tilbage. Som tidligere tiders hovedfærdselsårer var Hærvejene de veje, hvor alle havde ret til at færdes.

Allerede i Jyske Lov fra 1241 beskriver ’Kongens Hærstræder’ de større veje til fjerne steder for at adskille dem fra dagligdagens småveje til marker og landsbyer. I 1930’erne navngiver arkæologen Hugo Matthiesen tidligere tiders vejspor samlet som Hærvejen, der kommer fra det tyske udtryk ’Heerweg’.

Vandreruten er 638 km lang og cykelruten 454 km lang

Cykelruten er etableret i 1989 og kendt som national cykelrute nr. 3

Vandreruten er etableret i 1992 fra Viborg og sydpå og i 2014 nord for Viborg

100 km af Hærvejens vandrerute og 40 km af cykelruten løber på Naturstyrelsens arealer

Ruterne løber gennem tre regioner, 15 kommuner, syv destinationsselskaber

Hærvejen indgår som en del af pilgrimsruten mellem Trondheim i Norge og Santiago de Compostela i Spanien VIS MERE

Det skal undersøges, hvordan brugerne benytter de digitale platforme, men der er også sat penge af til at komme ud på ruten og snakke med Hærvejsbrugerne. Det giver et 360 graders billede af ønsker og behov for nuværende og fremtidige bruger.

Formidling

Formidling er også en vigtig del af projektet, så den indsamlede viden ikke ender som en støvet rapport på bogreolen, men kommer ud og leve blandt kommuner, institutioner og aktører langs Hærvejen.

Hærvejen Anne Sophie Petersen

- Projektet skal sikre langsigtet og relevant empirisk grundlag for udviklingen af Hærvejens vandre- og cykelrute. Viden som forhåbentlig kommer hele natur- og friluftsdanmark til gode, så vi kan få endnu flere kvalificerede aktiviteter ude i det fri, siger Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

Det vigtigste

Selve vandreoplevelsen og cykeloplevelsen er det vigtigste for en Hærvejsbruger, hvorfor det også er væsentlig at få kortlagt Hærvejens funktionalitet og oplevelsesmæssige værdi.

PROJEKTET Projektnavn: Evaluering og Monitorering til Hærvejens vandre- og cykelrute .

Projektejer: Udvikling Hærvejen

Projektperiode: 2023 - 2026

Støttet fra Nordea-fonden: 8.370.000 mio. kr. VIS MERE

Kortlægningen og den nye evaluering- og monitoreringsarkitektur skal skabe det vidensgrundlag om Hærvejen og dens brugere, der gør at Udvikling Hærvejen, kommuner, landsbyer, fonde og aktører bliver i stand til at udvikle og prioritere levedygtige aktiviteter og projekter langs Hærvejen ud fra et solidt datagrundlag og vurdere effekten af udviklede tiltag.

Projektet skal bidrage til sammenhængen mellem den samlede Hærvejshistorie og lokale initiativer og projekter.

Borgmester Per Bach Laursen fylder 60 år. Arkivfoto: Claus Søndberg Foto: Claus Søndberg

- Vi ønsker at udvikle og prioritere bæredygtige aktiviteter og projekter langs Hærvejen ud fra et solidt datagrundlag, og vurdere effekten af udviklede tiltag. Projektet vil derfor være en vigtig brik i vores arbejde med at gøre Hærvejen endnu mere attraktiv for både vandrere og cyklister, siger formand for Udvikling Hærvejen, borgmester Per Bach Laursen.