Vagtlægen forsvandt som en tyv om natten

FARSØ:Ingen opdagede, at vagtlægen var væk. Og så kan den vel ikke være så vigtig?

Argumentet har været brugt for at vise, at behovet for en vagtlæge på Farsø Sygehus - og dermed i Vesthimmerland Kommune - faktisk ikke er så stort, som de lokale siger.

For - mens mange talte om, at en lokal ordning med en vagtlæge er væk søndag den 1. marts - så var den i al stilfærdighed lukket allerede den 1. december.

Under al kritik