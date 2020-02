Vagtlæger: Nordjyske borgere på vej til sidste kamp i Aalborg

FARSØ:Hvis vagtlægen forsvinder fra Vesthimmerland fra på søndag kan ingen sige, at de lokale ikke kæmpede til stregen for at bevare ordningen.

Sidst tirsdag formiddag steg en flok protestklare vesthimmerlændinge ombord på en bus ved Farsøs rådhuscenter, så de i god tid kunne komme til dagens regionsrådsmøde i Aalborg.

Bussen er lejet af fagforeningen 3F, der også tilbyder kørelejlighed fra Brønderslev, Skagen og Brovst, hvor lægevagten også er bebudet lukket.

Så sent som torsdag samlede et møde om nedlæggelsen af vagtlægeordningen lidt under 300 borgere i Farsøs Dronning Ingrid Hallerne.