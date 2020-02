Vandet stiger - nu afspærres vej i Løgstør

NORDJYLLAND:Vandstanden i Limfjorden stiger, og i flere kommuner er man i gang med at sikre sig for at undgå oversvømmelser.

I Løgstør bliver Havnegade afspærret tirsdag ved 14-tiden. Afspærringen sker på strækningen fra Toldbodgade og mod vest, og dermed skulle Løgstør by være rustet til at kunne klare en vandstand i Limfjorden på op mod 1,9 meter over normalen.

Tirsdag eftermiddag var vandstanden ved Løgstør nået op på 1,4 meter over normalen, men den ventes at stige til 1,64 meter onsdag middag, ifølge seneste prognoser. Det oplyser driftsassistent Anders G. Hansen fra Vesthimmerlands Kommune.

- Vi er på trin to i vores beredskabsniveau, fortæller han.

Der er tre beredskabsniveauer.

Andre steder i Vesthimmerlands Kommune er man også ved at forberede sig, og i sommerhusområdet ved Lendrup, hvor der tidligere har været oversvømmelser, er den lokale ejerforening gået i gang med at pumpe overfladevand - regnvand - væk, oplyser Anders G. Hansen.

Sommerhusområdet i Lendrup har tidligere været plaget af oversvømmelser. Her var det i 2015. Arkivfoto: Claus Søndberg

Vesthimmerlands Kommune har opstillet containere med sandsække, som borgerne frit kan hente, hvis de vil beskytte sig mod mulige oversvømmelser. De sandsække kan afhentes på materielgården, Limfjordsvej i Løgstør, samt busskuret på havnen i Rønbjerg og ved en blå container på færgehavnen i Hvalpsund.

I Thisted Kommune er man i fuld gang med at fylde sandsække, som skal bruges til at forhindre oversvømmelser. Det sker på kommunens materielgård i Vilsund.

- Vi fylder 400 sandsække i timen, fortæller drifts- og anlægschef Eigil Haurum.

Arbejdet udføres både af kommunens egne folk samt af mandskab fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted.

Borgerne kan frit hente disse sandsække.

Ifølge Eigil Haurum lyder prognosen på, at vandstanden topper onsdag middag. Indtil videre har kommunen ikke fået meldinger og større oversvømmelser.

- Men der er lidt problemer med vand ved Gudnæs Strand, fortæller drøft- og anlægschefen.

I Aalborg nåede vandstanden i Limfjorden tirsdag så højt op, at vandet skvulpede ind over kajkanten.

- Specielt i området ved Kulturbroen i Aalborg og nær byggeriet på den gamle Spritgrund står vandet ind over kajkanten lød det tirsdag morgen fra vagthavende hos Nordjyllands Beredskab i Aalborg.