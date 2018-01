Varmepenge luner hos de fleste

AARS: Aars Fjernvarmes forbrugere vil snarligt kunne konstatere, at varmeregnskabet for sidste år blev så godt, at varmeprisen har fået et pænt hak nedad ovenpå et særdeles godt år med optimal drift.

Over 4900 forbrugere - 90 procent af Aars Fjernvarmes forbrugere - får sammenlagt 5.764.000 kr. tilbage, oplyser regnskabschef Jan B. Larsen, Aars Fjernvarme.

Det er utvivlsomt penge, som kommer til at lune godt i varmeregnskabet i Aars, Suldrup. Hornum og Haverslev.

Cirka 600 forbrugere skal omvendt efterbetale 320.000 kr.

Både forbrugernes tilgodehavender og gæld afregnes i forbindelse med den første á conto opkrævning i februar 2018.

Fjernvarmeforbrugerne har netop for anden gang elektronisk modtaget deres årsopgørelse, budget, styringstabel og tarifblad for 2018 sammen med opkrævningen af første á conto rate.

De nævnte fjernvarmeoplysninger er sendt elektronisk og via betalingsservice til den enkelte forbrugers e-boks, fortæller regnskabschef Jan B. Larsen.

- Vi sender ikke længere informationerne pr. brev som standard, men sender materialet pr. post til de få forbrugere, som ikke har e-boks, oplyser han.

Størstedelen af fjernvarmen produceres på affaldsvarmeværket i Aars.

Der har i 2017 været et stort overskud af brændbart affald i Jylland og dermed særdeles gode priser for bortskaffelsen. I alt er der brændt 51.600 ton affald på varmeværket.

- Vi har hentet seks millioner kr. mere end budgetteret på affaldsbehandlingen. Det har været medvirkende til, at vi har kunnet reducere prisen for opvarmning af et standardhus med cirka 1300 kr. i forhold til budgettet, oplyser direktør Jan Clement, Aars Fjernvarme.

Det kostede dermed knap 8.000 kr. inklusiv moms at opvarme et standardhus i Aars Fjernvarmes forsyningsområde.

- Og det bringer os ned blandt de billigste fem procent af alle fjernvarmeværker i Danmark.

- Det kan Aars Fjernvarme og forbrugerne i Aars, Suldrup, Hornum og Haverslev være godt tilfredse med, konkluderer formand Svend Andersen, Aars Fjernvarme.