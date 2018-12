VINDBLÆS: Et hus på Stationsvej ved Vindblæs sydøst for Løgstør blev onsdag eftermiddag ramt af en voldsom brand.

Ilden opstod i eller ved en vaskemaskine omkring kl. 16.20, og det lykkedes ikke for beboere i huset at slukke flammerne. Det måtte forlade huset, da branden hurtigt bredte sig, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Flammerne stod hurtigt op fra huset, men alle nåede ud i tide.