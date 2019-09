Vejarbejde kan skabe forsinkelser

AARS: Fra på onsdag og to uger frem bliver der lagt ny asfalt på rute 29 Aggersundvej ved Aars.

Det sker på en cirka to kilometer lang strækning og vil blive udført i dagtimerne. For at undgå unødige gener vil der blive sat lysregulering op på strækningen.

Det kan skabe forsinkelser i trafikken.

Ifølge Vejdirektoratet kan arbejdet trække ud, hvis der falder for meget regn.

Først skal den gamle belægning affræses, hvorefter der laves reparationer af den underliggende belænging. Endelig lægges der ny belægning og males striber.