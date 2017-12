Vesthimmerland henter direktør i Rebild

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune har pr. 1. februar ansat 47-årige Anne Krøjer som ny direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Anne Krøjer kommer fra en stilling som direktør i Rebild Kommune.

Hun afløser Dorthe Jende, der i november valgte at gå på pension.

Anne Krøjer kommer med 11 års bred erfaring i kommunal topledelse og glæder sig til at løfte opgaven som direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune.

- Jeg kender Vesthimmerlands Kommune som en udviklingsorienteret organisation, hvor der både er fokus på kvalitet og udvikling i opgaveløsningen. Det glæder jeg mig meget til at være en del af. En af mine fornemmeste opgaver bliver, at jeg sammen med medarbejderne skal sætte særlig fokus på sammenhængen i vores ydelser til borgerne, heriblandt mellem kultur og sundhed til glæde for borgerne i Vesthimmerland, siger Anne Krøjer.

Kommunaldirektør i Vesthimmerlands Kommune, Henrik Kruuse, ser frem til at få Anne Krøjer som ny direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan tiltrække en ny direktør med stor kommunal erfaring og stærke resultater indenfor de relevante fagområder. Jeg glæder mig til samarbejdet, hvor det handler om sundhedsfremme, fællesskab og gode oplevelser for borgerne i Vesthimmerlands Kommune, siger Henrik Kruuse.

47-årige Anne Krøjer er til daglig bosat i Aalborg. Hun er gift og har to piger.