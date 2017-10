Børnefamilier tog på date med Vesthimmerlands Kommune

AARS: Der var hverken elpiskere eller ovn i nærheden, da Naturekspeditionen med naturvejlederne Karin Winther og Lars Wachmann torsdag formiddag var værter ved et "POP-UP" vildmadskøkken ved naturbasen i Aars Skov.

Her lavede familier fra hele Vesthimmerland og omegn søde fristelser af æbler, hyben og havtorn over bål, mens fløde blev rystet til skum med klør fem.

Blandt familierne var et par særlige gæster.

Chalotte og Jan Skjødt Østergaard Pedersen var nemlig inviteret på "date" af Vesthimmerlands Kommune.

I pilotprojektet "Kommune Match" er Vesthimmerland en af otte kommuner, der bliver "matchet" med otte familier og får to dage til at vise en familie, hvad de har at byde på - lige fra børnepasning til fritidsaktiviteter, byliv og bosætningsmuligheder.

Chalotte og Jan Skjødt Østergaard Pedersen er oprindelig fra Farsø-kanten, men bor i dag ved Sabro uden for Aarhus sammen med tvillingerne William og Magnus på 2,5 år.

Onsdag blev parret indlogeret på Næsbydale Badehotel, inden de tog på "date" med borgmester Knud Kristensen.

Og torsdag formiddag gik det så løs med madlavning under åben himmel i Aars Skov.

- Det at date en kommune er en god mulighed for at se, hvad der er af muligheder i området. Selvfølgelig er det ikke det fulde billede - det er nok får først og fremmest deres små perler, de viser frem. Men derfor er det også rart, at vi fik lov at møde borgmesteren og stille ham vores spørgsmål. Det får man jo normalt ikke muligheden for som tilflytter, siger Chalotte Skjødt Østergaard Pedersen.

Om stævnemødet har lokket det unge par tilbage til rødderne, vil tiden vise.

- Vi har i hvert fald set, at kommunen har rigtig mange gode planer for børne- og fritidsområdet. Nu vil vi hjem og overveje, siger Chalotte Skjødt Østergaard.