Vesthimmerland satte gang i julerierne

VESTHIMMERLAND: Der var masser julerier i Vesthimmerland søndag. Dagen bød på juleskib i Løgstør og juleoptog gennem Aars.

Som traditionen tilsiger, anløb juleskibet Limfjordsbyen lige over middag søndag. Her stod Vesthimmerlands kommende borgmester, Per Bach Laursen, samt den kommende 1. viceborgmester Theresa Berg Andersen klar til at tage imod, hvorefter gik det med Beredskabets biler til hovedgaden, hvor der traditionen tro blev smidt karameller ud fra vognene til de mange, der havde taget turen fra havnen op til Østerbrogade.

Havde man ikke fået karameller og julestemning nok i Løgstør, kunne man fortsætte til Aars, hvor juleoptaget startede et par timer senere.

Som traditionen tilsiger var det Falck-biler, der dominerede her. Med hele ni Falck-biler - nye som gamle - samt julemand på rensdyr, hestevogne med glade børn og snemænd var julestemningen ikke til at tage fejl af.

Optoget, ført an af et nisseklædt orkester, som godt kunne ligne Kimbrergarden, tog turen gennem Himmerlandsgade, hvor i tusindvis af forventningsfulde børn og barnlige sjæle havde taget opstilling for at se et optog, som blandt andet også bød på en legendarisk karamelkanon...

Og så var julen ellers skudt ind.