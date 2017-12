Vesthimmerland satte pris på de lokale ildsjæle

AARS: Vesthimmerlands Kommune delte torsdag aften sine kultur- og fritidspriser ud i Musikhuset ALFA i Aars

Årets kulturpris gik til Mogens Lynge fra Løgstør, der fik prisen med den begrundelse, at han er en herlig livsglad fotograf som flere gange om dagen går sin runde i Limfjordsbyen for med sin linse at indfange det der sker i byen på både godt og ondt. Han gør det med stor kærlighed til byen og altid med en positiv indfaldsvinkel.

Fritidsprisen gik til Klaus Thøgersen fra Haubro Idrætsforening.

Han fik prisen for at sætte Haubro Tigers på danmarkskortet inden for floorball.

Det er blevet et samlingssted i Haubro for både børn og byens mænd - til glæde for alle.

Som nævnt var der i år indstillet 110 idrætsambassadører - fra Aars Brydeklub, Aars Svømmeklub, Aalestrup Handicap idrætsforening, Vesthimmerlands Handicapidræt, Blære IF, Vognsild Idræts- og Boldklub, Aars Tennisklub, Dance & Stage og Aars Skytteforening

Underholdningen ved prisfesten blev leveret af af elever fra Kulturskolens talentklasse og Dance & Stage.

Det var Kurt Friis Jørgensen og Signe Nøhr, der er henholdsvis formand og næstformand for kultur- og fritidsudvalget, der var værter og fortalte om de indstillede, mens det var Bo Jacobsen, formand for Kulturrådet, og Per Nyborg, formand for Fritidsrådet, som afslørede modtagerne og overrakte priserne.