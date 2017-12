Vesthimmerlands handicappris delt i to lige store dele

Prisen blev overrakt i byrådssalen i Aars. Det er fra venstre næstformanden i handicaprådet, Ulla Skov, prismodtagerne Lotte Sørensen og Eva Jensen samt formand for handicaprådet, Ella Holm Hansen. Prisen består af 5.000 kr. til hver samt en messingplade. Udover de to gange 5000 kr. går der også 2500 kr. fra til Vestermarkskolen i Aars, der er en skole for udviklingshæmmede. Pengene skal bruges til julekurve til personale og børn på skolen.