Veteraner blev hyldet i Aalestrup

AALESTRUP: Tirsdag eftermiddag blev den nationale flagdag for danske veteraner og udsendte for tredje år i træk markeret af Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner i fællesskab. Det skete ved et arrangement i Den Jydske Rosenhave i Aalestrup, og omkring 200 himmerlandske veteraner, soldater og deres nærmeste familie var mødt op. Efter velkomsten fra borgmester Knud Kristensen talte tidligere forsvarsminister Søren Gade. Han sendte blandt andet en særlig hilsen til de pårørende.

- Jeg har selv været udsendt og er far til to døtre. Så jeg kan forestille mig, hvordan pårørende har det i disse dage. Men det kan alligevel være svært at sætte sig helt ind i, hvor hårdt det egentlig er. Derfor er det vigtigt, at vi også husker familierne i dag, sagde han i talen, hvor han også nævnte den opdatering af veteranpakken, der efter planen skal give traumatiserede soldater bedre forhold i fremtiden.

Efter talen var der et minuts stilhed til ære for faldne, danske soldater, inden Lars Peter Larsen, kaptajn ved Jyske Trænregiment gik på talerstolen med en opfordring til borgmester Knud Kristensen:

- I Strandby har vi jo en tom hal, der kunne egne sig perfekt til et værested for veteraner, sagde han.