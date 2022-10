Dyrskue-veteran: - Vi skal vise hvem vi er en gang imellem

AARS:Rekord i dyr giver rekord i mennesker.

Sådan plejer tommerfingerreglen at være, når det gælder dyrskuer, og derfor kunne arrangørerne tillade sig et lille glad smil få timer efter at Kimbrerskuet havde åbnet.

Ganske vist var der længe til den endelige opgørelse kunne laves lørdag aften. Men prognoserne kunne dårligt blive bedre

- Vi har fået flere tilmeldinger end sidste år. Her er mere end 700 dyr, kom det således fra Messecenter Vesthimmerlands direktør Brian Otte før middag.

Den klassiske fremvisning af især kvæg, har stadig så mange fans, at der er sat rekord i tilmeldinger. Og meget tyder på, at publikum følger trop frem til lørdag ved spisetid. Foto: Kim Dahl Hansen

Stor opbakning

Også skuets formand, Ditte Hammershøj fra Stenild, glædede sig over at opbakningen til Kimbrerskuet stadig er stor:

- Der er et behov for disse skuer. At vi kommer ud og møder hinanden. Vi kan også se, at landmand kommer til stadig længere fra for at være med. Her er for eksempel nogle fra Silkeborg, fortalte hun.

Sidste år var Kimbrerskuet et blandt få i Danmark, og fik også en stor deltagelse, både af dyr og mennesker. Arrangørerne var derfor spændte på, hvordan det ville gå i en nogenlunde almindelig skue-sæson, som 2022 trods alt har været.

Men det bliver formentlig lige så godt. Håbet er at nå omkring 5000 besøgende mennesker.

Hvis man er i tvivl om, at landmænd kan lide deres dyr, så kan man blive klogere på årets kimberskue. Foto: Kim Dahl Hansen

Jørgen bliver ved

Blandt dem, der ikke behøver særlig overtalelse til at stå ekstra tidligt op og tage turen med nogle af sine bedste kreaturer, er Jørgen Jensen fra Tårs i Hjørring:

- Vi skal da ud og vise hvem vi er fik man er overfor samfundet en gang imellem. Det er vi nød til. Og Så er det også sjovt, siger kvægmanden, der udstillede første gang i 1982.

Udover tradition og god planlægning fra arrangørerne vurderer Jørgen Jensen også at populariteten skyldes, at Kimbrerskuet er årets sidste og foregår indendørs under lune forhold.

Hvad tilmeldte i får angår, har Kimbrerskuet overgået landsskuet.