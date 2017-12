AARS: Landet over er der blevet talt om og grinet af "Danmarks grimmeste juletræ", som handelsstandsforeningen i Aars valgte at beholde frem for at kassere det.

Fredag formiddag er der så gjort en fest ud af, at 350 børn fra byens børnehaver pynter træet.

Vurdér selv, om det hjælper, i videoen herunder.