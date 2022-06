Vildt: To af Europas største solcelleparker skal ligge i Nordjylland

BRØNDUM/TYLSTRUP To gigantiske solcelleparker på hver 500 hektar - begge skal ligge i Nordjylland.

Det er de ambitiøse planer på marker øst for Brøndum i Vesthimmerland - samt et tilsvarende projekt ved Tylstrup i Vendsyssel - som selskabet St. Jørgen Energy A/S planlægger.

På forhånd har selskabet lavet aftaler med ca. 40 lodsejere om arealerne i Vesthimmerland, og nu er initiativtagerne så langt, at der torsdag er indkaldt til informationsmøde i det lokale forsamlingshus i Salling, hvor de vil fortælle om planerne.

Her kan man høre mere om den forventede tidsplan, lokalplanprocessen og kompensation til naboerne.På forhånd har der været dialogmøde med Vesthimmerlands Kommune - men endnu ligger der ikke en projektansøgning fra St. Jørgen Energy A/S som Rune Bro Roin, Michael Lind, Thomas Lund og Johannus Gunnar Egholm Hansen står bag.

Thomas Lund har sammen med Michael Lind en række ejendomsinvesteringer - og de to ejendomsinvestorer har nu entreret med Rune Bro Roin og Johannus Gunnar Egholm Hansen omkring energiselskabet St. Jørgen Energy A/S.

Rune Bro Roin har en fortid i DONG, mens Johannus Gunnar Egholm Hansen har været i FLS. Begge har også været i Copenhagen Infrastructure Partners, der er en af verdens største udvikler af grønne energiprojektet. Her var Rune Bro Roin en af stifterne.

Synkront

Thomas Lund siger til Nordjyske, at planerne - udover parken i Brøndum - er at opføre et lignende solcelleanlæg i Tylstrup, og håbet er, at anlæggelsen af de to store anlæg kan køre synkront.

Han fortæller, at anlæggene bliver nogle af de største i Europa - og forventes at koste i omegnen af to mia. kr. pr. stk.

Solcellepark Jette Klokkerholm

Tanken er at St. Jørgen Energy A/S skal være udvikler, og ifølge Thomas Lund forventer selskabet at sælge begge projekter til investorer - det kan f.eks. være pensionskasser, energiselskaber eller kapitalfonde.

- Men det kan også tænkes, at vi bliver medinvestorer og kommer til at eje en del af parkerne. Konstruktionen ligger ikke fast endnu, fortæller Thomas Lund, der oplyser, at St. Jørgen Energy A/S har opbygget en organisation på syv-otte medarbejdere plus konsulenter samt rådgivere og advokathus til at køre processen omkring opførelsen af de to store energianlæg, der hver kommer til at kunne levere i omegnen af 500 megawatt - og hver vil kunne forsyne omkring 120.000 husstande med el.

Gunstigt tidspunkt

Thomas Lund lægger ikke skjul på, at St. Jørgen Energy A/S ser det som et meget gunstigt tidspunkt at opføre de store grønne solcelleparker.

Hvis det står til projektmagerne så kommer der til at stå to nye solcelleparker i Tylstrup og Brøndum. Foto: Lars Pauli

- Det er klart, at fokus på hurtig omstilling til grøn energi lige nu gør, at vi synes, det er det helt rigtige tidspunkt, siger Thomas Lund, som regner med at der - hvis alt går vel - vil gå tre til fem år, før de to parker er oppe at køre.

Arbejdspladser

Opførelsen af anlægget i Brøndum vil ifølge Thomas Lund betyde arbejdspladser, der omregnet giver 1500 årsværk - og der vil efterfølgende være 10-20 stillinger tilknyttet anlægget, når det er oppe at køre.

Ifølge ham ligger der - udover opførelsen af det store anlæg - også en udfordring i, hvordan man får strøm fra anlægget transporteret videre.

- Energinets infrastruktur er en af de ting, der også skal med ind i alt det her - altså hvordan man får den strøm, som produceres på stedet, transporteret videre, siger han - og pointerer, at St. Jørgen Energy A/S har været i god dialog med Vesthimmerlands Kommune op til det planlægningsmæssige, der skal sikre, at anlægget kan komme op at stå i kommunen.

Vesthimmerland rummer i forvejen rigtig mange vindmøller.

Selskabet har på forhånd haft møder med borgmester Per Bach Laursen (V) og kommunaldirektør Henrik Kruuse , hvor tankerne ifølge Thomas Lund er blevet godt modtaget.

Anlægget i Vesthimmerland bliver, hvis det kommer op at stå, nabo til en af Europas største vindmølleparker i Nørrekær Enge.

Oveni anden nyhed

Nyheden om det store energianlæg i Vesthimmerland kommer ovenpå en anden nyhed om, at virksomheden BioCirc vil opføre to cirkulære bioøkonomiske klynger i kommunen, som vil skabe over 150 grønne arbejdspladser og give investeringer for milliarder i lokalområdet.

BioCirc har nemlig udset sig Vesthimmerland, når det gælder om at skabe to energi-øer, der kan understøtte, at de fire energikilder el, brændstof, varme og gas alle transformeres til grøn energi. En omstilling, der vil gøre Vesthimmerlands Kommune mere end selvforsynende af vedvarende energikilder.

Borgmester Per Bach Laursen og Bertel Maigaard fra BioCirc ved offentliggørelsen af projektet forleden. Foto: Søren Friis

Ambitionerne er døbt Vesthimmerland Go Green og BioCirc-projektet vil med den fulde opførelse blive Danmarks største energi-ø på land.

Bag selskabet BioCirc står Maigaard & Molbech, der forvalter formuer for en række velhavende danske familier.