Vildt vejr: Skypumpe over Løgstør

LØGSTØR:Det var et vildt vejr, der ramte Vesthimmerland lørdag eftermiddag med voldsom regn, lyn og torden og noget så sjældent som en skypumpe.

Nordjyskes journalist Lasse Damsgaard havde ellers lige sat sig til rette for at se håndboldherrerne OL-finale, da han så skypumpen ude over fjorden.

Se video af skypumpen her:

Ifølge DMI vil det meste af Nordjylland opleve kraftige regnbyger og tordenvejr resten af lørdag eftermiddag.

Især Vesthimmerland og Thy ser ud til at få det værste uvejr.