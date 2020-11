Villabrand blussede op for fjerde gang

AARS:For fjerde gang på halvandet døgn måtte Nordjyllands Beredskab tidligt fredag morgen rykke ud til en brand i en villa på Solvænget i Aars.

Indsatsleder Palle Olesen fra Nordjyllands Beredskab i Vesthimmerland fortæller, at han efterhånden har været forbi villaen på alle tider af døgnet.

Første gang var onsdag eftermiddag, hvor ilden brød ud og beskadigede en stor del af huset. Onsdag aften ved 22-tiden kørte indsatslederen forbi villaen blot for at konstatere, at der stadig var lidt røg ved udhænget.

Det blev slukket, men torsdag morgen måtte beredskabet igen indfinde sig på Solvænget, hvor det ulmede i isoleringen.

- Huset er isoleret med papiruld, fortæller Palle Olesen, som ikke er alt for begejstret for den type isolering - set fra en brandmands synspunkt.

I løbet af torsdag gik ansatte fra Skadesservice hele dagen på matriklen for at tømme huset, og alt åndede tilsyneladende fred og ro. Men klokken 5.33 fredag morgen lød alarmen endnu en gang.

- Der var åben ild over toilettet, siger indsatslederen, som ikke helt fatter, hvordan ilden igen kunne blusse op.

- Måske har der ligget en glød uden røg i isoleringen, siger han.

Huset på Solvænget har taget voldsomt skade af branden og er foreløbig ubeboeligt.