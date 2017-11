Vinkelsliber satte ild i væg på erhvervsskole

AARS: Tirsdag kort før klokken 13.30 blev en brand i en væg opdaget i smedeafdelingen på Erhvervsskolerne Aars. Formentlig er det en vinkelsliber, der har forårsaget branden.

- En elev har været i gang med at skære med en vinkelsliber. Det har sat ild indeni en væg, forklarer indsatsleder Jes Caspar Mortensen.

Der var ikke umiddelbart noget synlig udenpå væggen, og derfor havde branden fået lov at udvikle sig indeni væggen, forklarer han.

- Det virker usandsynligt. Der har måske været nogle ganske små revner eller huller i væggen, hvor en gnist fra vinkelsliberen kunne komme igennem. Og så skal der ikke særlig meget til at få edderkoppespind eller støv til at brænde lige så stille.

Klokken 14.30 var brandvæsnet ved at være færdige med slukningen.

- Væggen har brandskader på omkring fire kvadratmeter, men bygningen er ikke røgskadet. Vi har fjernet væggens yderbeklædning og er nu ved at kontrollere for brandlommer, men ellers er vi ved at være klar til at køre hjem igen, siger Jes Caspar Mortensen.