Virksomhed frygter for attraktive boliger med fjordudsigt: - Det giver bare flere klager

LØGSTØR:- Det skal der arbejdes videre med...

Sådan lyder meldingen fra politikerne i Vesthimmerlands Kommunes økonomiudvalg til medarbejderne på rådhuset.

Politikerne vil gerne have flere miljøundersøgelser af et område på Løgstør Havn, hvor kommunen ser mulighed for at få opført attraktive boliger med panoramaudsigt over Limfjorden.

Opfordringen fra det magtfulde økonomiudvalg kommer selvom nabovirksomheden til arealet på østhavnen i Løgstør udtrykker dyb bekymring omkring planerne.

Det er virksomheden Farmfood, der producerer produkter baseret på døde dyr, som er bange for, at boliger tæt på virksomhedens område vil medføre klager over lugt og støj fra produktionen.

Farmfood frygter også, at udvidelsesmulighederne bliver begrænset, hvis der skal være byggeri på området.

Farmfood på havnen i Løgstør. Privatfoto

Farmfood har modsat sig, at kommunen laver målinger inde på virksomhedens areal, ligesom virksomhedens nye direktør, Jan Nakel Fredsgaard, har sendt et brev til kommunen, hvor han understreger, at han håber, at kommunen vil tage virksomhedens bekymringer alvorligt.

Flere klager

- Virkeligheden viser, at det vil være behæftet med en fremtid med flere utilfredse borgere i Løgstør, flere ressourcekrævende klager fra borgere og endelig en trussel for udviklingsmulighederne for Farmfood A/S, påpeger Jan Nakel Fredgaard.

- Selvom det vurderes, at industrizonen under nuværende omstændigheder kan ændres/indskrænkes, kan forholdene ændre sig, da bestyrelsen på Farmfood har godkendt en fem-årig strategiplan, som indebærer en betydelig udvikling af virksomheden, med udvidelse i form af nye processer og produktlinjer, og dermed ændring af lugt og støjbillede.

- Denne udvidelse af fabrikken kan kun ske mod øst, hvorved afstanden til de nye bebyggelser indskrænkes yderligere, hvilket kun kan være medvirkende til yderligere problemer, påpeger Jan Nakel Fredsgaard.

Lugtgener

Han henviser til, at virksomheden via Miljøstyrelsen bare siden april i år har modtaget tre klager over lugtgener, der potentielt kan stamme fra Farmfood.

- Lugten kan måske også være kommet fra vores nabo, der er det kommunale rensningsanlæg. Det essentielle er dog, at klagen kommer fra et erhvervsmål tæt på vores virksomhed, hvilket vil sige, at klageren befandt sig inden for den nuværende industrizone og i et erhvervsmål, hvor det maksimalt tilladte antal lugtenheder fra vores virksomhed er højere end hvis der var tale om et område med private boliger, påpeger Jan Nakel Fredsgaard.

Sag i byrådet

Efter økonomiudvalgets beslutning om, at man skal forsætte med at foretage miljøundersøgelser i bestræbelserne på at boligudvikle området på havnen i Løgstør, så bliver det på torsdag byrådets tur til at drøfte sagen - det sker, når den havner på byrådets bord.