VM-bronze til "halv" nordjyde

ABU DHABI: To bronzemedaljer og otte "Medaillons for Excellence". Det blev høsten for det danske landshold ved World Skills 2017 i Abu Dhabi. Alle 15 lå højt i pointscore i deres fag.

- At 10 af de 15 på vores landshold kommer hjem med en medalje er flot i et verdensmesterskab, hvor vi ved, at mange af de store nationer træner deres deltagere i måneder og år op til konkurrencen, siger SkillsDenmarks formand Jesper Juul Sørensen.

Med bronzemedaljer i hænderne kan kokken Christian Wellendorf og landbrugsmaskinmekaniker Søren Lykke Døssing begge kalde sig verdens tredje bedste i deres fag.

Søren Lykke Døssing, 22 år er fra Kjellerup men uddannet fra Erhvervsskolerne Aars med læreplads hos Grundvad Maskinhandel, hvor han fortsat arbejder.

Christian Wellendorf, ligeledes 22 og fra Faxe Ladeplads, bestod sin svendeprøve med guldmedalje i foråret. Hans skole var Kokke- og Tjenerskolen Selandia, og lærepladsen Restaurant Babette i Vordingborg. Han er nu bosiddende i Faaborg og arbejder på Falsled Kro.

"Medaillon for Excellence" gik til:

Autolakerer Mads Pallisgaard Holm, Thisted. 21 år. 3N Lakering i Thisted, Silkeborg Tekniske Skole. Vinder af DM i Skills 2017.

Bager Lasse Nørup Bentsen, Herning, 19 år. Skolegades Bageri, Herning/Uddannelsescenter Holstebro.

Tjener Emma Hoff Hjorth, Aarhus, 21 år. Nordisk Spisehus, Aarhus/Teknisk Skole Silkeborg. DM-vinder 2017.

Bygningsmaler Rebekka Guldbrand Vedstesen, Ansager, 22 år. Malermester Kurt Skovdal, Tistrup/ Rybners. DM-vinder 2016 og 2017.

Bygningssnedker Frederik Riber, Haslev, 20 år. Tømrermester Madsen, Præstø/Roskilde Tekniske Skole. DM-vinder 2016 og 2017, bronzevinder EuroSkills 2016.

Flisemurer Frederik Nielsen, 22 år, Aalborg. Jorton Aalborg/TECHCOLLEGE DM-vinder 2016 og 2017. Karrosseritekniker Nichlas Rosenkilde Thomsen, Karup, 22 år. VW Herning/ Teknisk Skole Silkeborg. DM-vinder 2017, vinder af NM 2016. 2016.

Tømrer Jesper Sonne Nørgaard, Skørping, 21 år. Byggefirmaet Westenholz, Horsens/ TECHCOLLEGE. DM-vinder 2017.