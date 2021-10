Vognmand efter færgeuheld: Nu har vi også vandtransport

HVALPSUND:Vognmand Benny Nielsen, direktør og medejer i Fredsø Vognmandsforretning i Tødsø på Mors, var endnu ikke mødt på kontoret, da han kort før kl. 7 tirsdag morgen blev ringet op med beskeden om, at en af firmaets lastbiler stod på bunden af Limfjorden ved indsejlingen til havnen i Hvalpsund.

- Det var en dårlig start på dagen, fortæller Benny Nielsen fra havnen i Hvalpsund, hvortil han øjeblikkeligt kørte for at skaffe sig overblik over situationen.

Fredsø Vognmandsforretning har en række lastbiler, der blandt mange andre opgaver også kører en del med erhvervsaffald.

Benny Nielsen har haft en travl tirsdag i telefonen. Masser af pressefolk ville have en kommentar til uheldet på færgehavnen i Hvalpsund, og samtidig skulle der træffes aftaler om bjærningen senere på dagen. Foto: Lars Pauli

Det var netop med både forvogn og hænger fyldt med småt brændbart, at lastbilen var på vej til et forbrændingsanlæg i Aars, da uheldet skete.

Tilsyneladende havde chaufføren, der ikke sad i lastbilen, da den rullede i vandet, glemt at trække håndbremsen.

Hvordan har chaufføren det?

- Han er meget ked af det.

Hvad betyder uheldet for forretningen?

- Ikke andet, end at så har vi også vandtransport, siger Benny Nielsen med et stænk af galgenhumor, før han fortsætter:

- Nej, det er pisseuheldigt.

Har I nogensinde prøvet noget, der bare er i nærheden af det her?

- Nej, heldigvis. Og vi skal heller ikke prøve det igen. Det håber jeg i hvert fald ikke, siger Benny Nielsen.

Mens Nordjyllands Beredskab med en flydespærring sørger for at begrænse forureningen fra lastbilens dieselolie og væsker i øvrigt, bliver det en opgave for Benny Nielsen og Fredsø Vognmandsforreting i samarbejde med firmaets forsikringsselskab at få bragt lastbilen tilbage på landjorden.

Efter planen bliver der taget hul på den opgave midt på eftermiddagen tirsdag.

- Der kommer en rigtig stor kran og nogle dykkere, oplyser Benny Nielsen.

Og lastbilen - kommer den nogensinde ud at køre på asfalt igen?

- Det tror jeg ikke.