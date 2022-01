Kraftig brand hos autoophugger - en person bragt til sygehus

AARS:En autoophugger-virksomhed på Sjøstrupvej syd for Aars blev lørdag middag ramt af en kraftig brand.

Ilden brød gennem taget en en bygning, hvor biler miljøbehandles, og flammerne bredte sig til op mod 15 biler uden for bygningen.

To personer på stedet måtte tjekkes for mulig røgforgiftning, og en af dem havde indåndet så meget røg, at han med ambulance blev kørt til behandling på sygehus, oplyser Nordjyllands Beredskab.

- Det var en kraftig brand, der gik gennem taget, og hvor ruder sprang på grund af ilden, fortæller indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab.

Brandfolkene fra Aars måtte tilkalde assistance fra Aalestrup og Farsø, og op mod 14 brandfolk blev sat ind for at få slukket ilden.

Branden havde bredt sig til biler, der stod stablet ved siden af bygningen. Op mod 10-15 biler brød i brand.

- Det udviklede sig kraftigt, men vi fik hurtigt styr på ilden. Nu er vi i gang med efterslukningen, fortalte Klavs Bojsen lørdag ved 14.30-tiden.

Han forventer, at brandfolkene har afsluttet deres arbejde på stedet lørdag omkring kl. 15.30.

Det er uklart, hvordan ilden startede. Politiets teknikere skal nu forsøge at finde frem til brandårsagen.