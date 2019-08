Voldsom brand i nat: Lade totalt udbrændt

AALESTRUP: En kraftig brand på en landejendom på Gl. Aalborgvej øst for Aalestrup lagde en lade i ruiner natten til søndag.

- Metalspær i laden ligger som spaghetti, fortæller indsatsleder Jes Caspar fra Nordjyllands Beredskab.

Branden blev opdaget kort efter kl. 22.30 lørdag aften.

Ilden var opstået inde i en lade med halm, og op mod 18 brandfolk fra Aalestrup og Aars deltog i slukningsarbejdet.

Desuden blev en kran fra Beredskabsstyrelsens afdeling i Thisted tilkaldt.

Flammerne i laden gjorde det alt for varmt til, at brandfolkene kunne slukke ilden indefra. Og selv ved 05-tiden søndag morgen var der stadig flammer, selv om ilden var under kontrol.

Laden gik helt tabt. Selv om gnister fra branden fløj hen mod et stuehus og en nærliggende mark, var det kun laden, der gik op i flammer, oplyser indsatslederen.

Han vurderer, at det måske var varme fra en landbrugsmaskine inde i laden, som antændte halmen.