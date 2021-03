Gårdbrand: Kreaturer reddet ud fra bygning i flammer

Opdateret kl. 16.41 med nye oplysinger fra Nordjyllands Politi

FARSØ:Bygningerne er brændt ned, men det lykkedes at få 20-30 kreaturer ud i live, da der mandag eftermiddag kort efter kl. 14 udbrød brand på en gård på Stistrupvej mellem Farsø og Hvalpsund.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 14.10, og efter ankomsten står det klart, at tre længer på ejendommen ikke står til at redde.

Tre længer på gården mellem Farsø og Hvalpsund står ikke til at redde. Foto: Jan Pedersen

- De brænder alle sammen. Der er ikke så meget brandbart materiale i dem alle, men der er en ordentlig røgfane, som driver afsted, oplyser indsatsleder Thomas Bach Sørensen fra Nordjyllands Beredskab.

- Vi har det under kontrol, og ilden kan ikke sprede sig yderligere. Stuehuset er gået fri, tilføjer indsatslederen.

I bunden af den ene længe stod 20-30 kreaturer. De er reddet ud af den brændende bygning, og nu afventer brandfolkene ankomsten af en kran, som skal sikre, at brandfolkene kan arbejde videre i sikkerhed.

- Taget er helt væk. Nu venter vi bare på kranen, som skal få fjernet de sidste ting, så vi sikkert kan gå ind uden at få noget i hovedet, oplyser Thomas Bach Sørensen.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard er der endnu ikke fundet en årsag til branden.

- Der skal være en brandundersøgelse på et tidspunkt, men der kommer til at gå noget tid. En af længerne var fyldt med bigballer, og det brænder voldsomt. Det kommer til at tage lang tid at få det slukket. Brandårsagen kan vi ikke sige noget om ud fra det, vi har set, konstaterer Poul Fastergaard.

Vagtchefen oplyser samtidig, at det var landmanden selv, der fik reddet kreaturerne ud af den ene bygning. De står nu på en mark ved siden af gården.

- Hverken dyr eller mennesker er kommet til skade, siger Poul Fastergaard.